Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları çevresinde, yakınlarıyla denize giren Afgan uyruklu Sayit Hanifi Sharif (13) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerinde gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, Sharif'i arama çalışması başlattı.
Bir süre sonra ekiplerce bulunan Sharif, olay yerindeki ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye gelişinde nefes almadığı belirlenen çocuk, doktorların müdahalesi sonrası hayata tutundu.
Hayati tehlikesi bulunan Sharif, Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum