HABER

Boğulma tehlikesi geçiren genci hayata döndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediye plajında serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki genci plajdaki görevli cankurtaranlar çıkartarak hayata döndürdü.Olay Göktepe Mahallesi’nde bulunan Kdz.

Boğulma tehlikesi geçiren genci hayata döndürdü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediye plajında serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki genci plajdaki görevli cankurtaranlar çıkartarak hayata döndürdü.
Olay Göktepe Mahallesi’nde bulunan Kdz. Ereğli Belediyesi plaj tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara’dan yaz tatili için yakınlarının yanına gelen 16 yaşındaki Murat Ş. serinlemek için Kdz. Ereğli Belediyesi Plajı’nda denize girdi. Denizde çırpınmaya başlayan Murat Ş.’yi fark eden vatandaşlar cankurtaranlara haber verdi. Kısa sürede denize giren cankurtaranlar Murat Ş.’yi denizden çıkartarak suni teneffüs yapmaya başladı. Cankurtaran Yıldıray Ağlar bir süre suni teneffüs yaptığı Murat Ş.’nin yeniden hayata dönmesini sağladı. Murat Ş. daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisine başlandığı öğrenildi.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Boğulma tehlikesi geçiren genci hayata döndürdü

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
300 bin liralık arı kovanı hırsızları yakalandı300 bin liralık arı kovanı hırsızları yakalandı
Adıyaman'da kaza: 6 yaralıAdıyaman'da kaza: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.