HABER

Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 21:31 | Son Güncelleme

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı - Kurtarma çalışmaları sırasında baygınlık geçiren iki kişi de hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Akyazı Mahallesi'nde sahilde serinlemek için denize giren Abdulkadir Arnak (26) akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Arnak, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnak'ı kurtarmak için denize giren ve fazla su yutmaları nedeniyle baygınlık geçiren iki kişi de sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Kırıkkale semaları yamaç paraşütleriyle renklendiKırıkkale semaları yamaç paraşütleriyle renklendi
Türkiye’de deniz ve plajlarda drone denetimi başladıTürkiye’de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 kişi boğulma tehlikesi ordu

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkisi de 18 yaşında birinin 23 diğerinin 51 suç kaydı var

Suçları saymakla bitmiyor! 'Çek çek memleket yakışıklı görsün'

Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.