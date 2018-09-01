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Boğulma tehlikesi geçiren gencin duran kalbi çalıştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve polis tarafından kurtarılan Serdar Çetin'in (31) duran kalbi, hastanede yapılan müdühale ile tekrar çalıştırıldı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve polis tarafından kurtarılan Serdar Çetin'in (31) duran kalbi, hastanede yapılan müdühale ile tekrar çalıştırıldı. Çetin'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serdar Çetin, arkadaşları Naci Erdem, Rahman Yıldırım ve Ramazan Yıldırım ile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan 4 arkadaştan 3'ü denizden güçlükle çıkarken, Serdar Çetin suda kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akıntıya kapılmaktan kurtulan 3 arkadaş ayakta tedavi edilirken, kaybolan Serdar Çetin'i deniz polisi 25 dakika süren çalışmanın ardından buldu.

Denizden çıkarılan Çetin'in kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Serdar Çetin, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleyle Serdar Çetin'in (31) duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Çetin, yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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