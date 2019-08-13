HABER

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

BALCI KARDEŞLERE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA Trabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip,  tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)

BALCI KARDEŞLERE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Balcı ailesi, cenazede taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.
CENAZE NAMAZINI AĞABEYLERİ KILDIRDI
İlçede hafızlık eğitimi gören Balcı kardeşlerin cenaze namazını Samsun'da imam olarak görev yapan ağabeyleri Hamza Balcı, kıldırdı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Balcı kardeşler, gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Şanlıurfa'da 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildiŞanlıurfa'da 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi
Gelibolu Yarımadası'nda yanan alan havadan görüntülendiGelibolu Yarımadası'nda yanan alan havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.