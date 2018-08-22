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Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri balıkçılar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri balıkçılar kurtardı

SİNOP (AA) - Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Bayram tatilini geçirmek üzere aileleriyle Ankara'dan Sinop'a gelen Samet (18) ve Kadir Karaer (17), serinlemek için Akliman mevkisinde denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri gören aile yakınları, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada bölgede bulunan balıkçılar, vatandaşların yardım talebi üzerine boğulma olayının yaşandığı bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Balıkçılar iki kardeşe ulaştı. Deniz polisinin de desteğiyle denizden çıkartılan iki kardeş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilen iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Akliman Ankara boğulma deniz Kadir Karaer sinop

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