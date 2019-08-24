Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki çocuk kurtardı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Danacı (28), Aykut Güçer (17) tarafından kurtarıldı.

Olay, Sinop'un Akliman mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ramazan Danacı, bir süre sonra çırpınmaya başladı, Boğulma tehlikesi geçiren Danacı'yı kurtarmak için denize giren eşi, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yakındaki evin önünde oturan Aykut Güçer, yardıma koştu ve boğulma tehlikesi geçiren Danacı’yı kurtarıp kıyıya çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Ramazan Danacı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanan Danacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLARI ANLATTI

Evin önünde oturduğu sırada yardım çığlıkları üzerine koşarak gittiği denizde suya atladığını anlatan Aykut Güçer, "Evimin önünde oturuyordum, baktım denizde biri çırpınıyordu. Önce top oynandığını zannettim. Bir kadın 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Kimse atlamıyordu, ben atladım, kurtardım" dedi.

