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Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı cankurtaran kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 20:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde plajda denize giren 11 yaşındaki İlknur Karpuz'un çırpındığını gören cankurtaran, zamanında müdahale ile küçükın hayatını kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı cankurtaran kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde plajda denize giren 11 yaşındaki İlknur Karpuz'un çırpındığını gören cankurtaran, zamanında müdahale ile küçükın hayatını kurtardı.
Burhaniye Öğretmenler Mahallesi plajında ailesi ile birlikte denize giren İlknur Karpuz, saat 17.30 sıralarında yüzerken bir anda çırpınmaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli cankurtaran Recep Uğur Ersoy, küçük kızın çırpındığını görünce boğulma tehlikesi yaşadığını düşünerek hemen harekete geçti. Ersoy, İlknur Karpuz’u kurtararak, kıyıya çıkardı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından plajda ilk müdahalesi yapılan Karpuz, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı cankurtaran kurtardı

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