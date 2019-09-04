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Boğulma tehlikesi geçiren polis hastanede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

Boğulma tehlikesi geçiren polis hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinden gezmek için Atakum ilçesine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Levent Engin (50), serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Engin, burada yapılan kalp masajının ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Engin, tedavi altına alındığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Özel harekat polisi Engin'in, iki gün önce hayatını kaybeden babası için Ayancık ilçesine geldiği ve izinli olduğu öğrenildi.

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Atakum boğuldu Özel Harekat polisi Samsun

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