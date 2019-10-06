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Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 20:44 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist Vladimir Mukhin (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist Vladimir Mukhin (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı otelde tatil yapan Vladimi Mukhin, saat 17.00 sıralarında Çolaklı Mahallesi sahilinde denize girdi. Mukhin, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören çevredekilerin denizden çıkardığı Mukhin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Vladimir Mukhin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Vladimir Mukhin'in cesedi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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