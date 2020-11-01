HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 20:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 74 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.Türkler Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında sahile gelen Rus uyruklu Tamada Zeriunova (74), burada denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 74 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.
Türkler Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında sahile gelen Rus uyruklu Tamada Zeriunova (74), burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turisttin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Zeriunova’yı kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zeriunova’yı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zeriunova, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rus kadın turisttin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulunduSinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Covid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemiCovid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemi
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Kütahya'da feci kaza! 14 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı
14 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı
İzmir'deki depremde bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
Depremin simgelerinden biriydi! Kontrollü olarak yıkıldı
Maltepe'de el freni unutulan kamyon gecekondunun çatısına çarptı
Maltepe'de el freni unutulan kamyon gecekondunun çatısına çarptı
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu
Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.