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Boğulma tehlikesi geçiren şahsı cankurtaranlar son anda kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

Samsun’da serinlemek için denize giren şahıs cankurtaranlarca boğulmaktan son anda kurtarıldı.Olay, Atakum ilçesi Polis Okulu mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da serinlemek için denize giren şahıs cankurtaranlarca boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Olay, Atakum ilçesi Polis Okulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ali Öztürk (57) serinlemek için denize girdi. Bir müddet sonra suda çırpınmaya başlayan Öztürk’ün durumunu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri denize atladı. Ekiplerin çalışmasının ardından şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı. Denizden çıkarılan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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