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Boğulma tehlikesi geçiren turist kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 20:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 72 yaşındaki Romanya uyruklu turist tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Tatil için Alanya’ya gelen Romanya uyruklu Stefan Stanescu (72), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti.

Boğulma tehlikesi geçiren turist kurtarılamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 72 yaşındaki Romanya uyruklu turist tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tatil için Alanya’ya gelen Romanya uyruklu Stefan Stanescu (72), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Otelin sahilinde saat 16.30 sıralarında denize giren Stanescu yüzmeye başladı. Stanescu bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden sahildekiler yüzerek ulaştığı Romanya uyruklu turisti kumsala çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Stanescu’yu ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Stanescu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Turistin cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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