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Boğulma tehlikesi yaşayan Rus çocuk hastanede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Bodrum'da ailesiyle kaldığı otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rus vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, yaşam mücadelesini yitirdi

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 Ağustos'ta bir otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve buradaki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edilen Rus vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, hayatını kaybetti.

PAÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alisa Adamova'nın, ilçedeki bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelerine sevk edildiğini hatırlattı.

Çocuğun, PAÜ Çocuk Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Akçay, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

- "Doktorlar elinden geleni yaptı"

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için geldikleri Bodrum'da çocuklarını yitiren Adamova ailesi de büyük üzüntü yaşıyor.

Baba Andris Adamova (45) "Çok üzgünüm. Türk doktorlara çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Anne Natallia Adamova (44) da kızının yaşam mücadelesini kaybettiği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Alisa Adamova'nın cenazesi hastaneden aile yakınları tarafından Rusya'ya götürülmek üzere alındı.

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Adamova boğulma Çocuk Rus yüzme havuzu

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