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Boğulmak üzere olan çocuğu cankurtaran kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 20:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’de boğulmak üzere olan 11 yaşındaki çocuğu cankurtaran ekipleri kurtardı.Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki plaja annesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki İ.K., sıcak havada serinlemek için suya girdi.

Boğulmak üzere olan çocuğu cankurtaran kurtardı

Balıkesir’de boğulmak üzere olan 11 yaşındaki çocuğu cankurtaran ekipleri kurtardı.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki plaja annesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki İ.K., sıcak havada serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra çocuğun çırpındığını ve suya dalıp çıktığını gören cankurtaran ekibi, suya atladı. Denizden çıkarılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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