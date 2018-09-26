Boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kızılağaç Turizm Bölgesinde tatil yaptığı otelin sahilinden denize giren Şevket Kuvvetli (69), boğulma tehlikesi geçirdi. Otel çalışanları tarafından denizden çıkarılan Kuvvetli, acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kuvvetli hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı.
Kuvvetli'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için ailesiyle Manavgat'a geldiği öğrenildi.
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