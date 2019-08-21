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Boğulmak üzereyken kalbi tekrar çalıştırılan genç hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 23:08 | Son Güncelleme

Adana’da ağabeyi ve arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan, bir süre sulama kanalı içerisinde kalan ve Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle bulunup sudan çıkarıldıktan sonra kalbi tekrar çalıştırılan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda sulama kanalı kenarında piknik yaparken serinlemek için kanala giren Ali Ekber Göçer, iyi yüzme bilmemesi nedeniyle suda batmaya başladı.

Adana’da ağabeyi ve arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan, bir süre sulama kanalı içerisinde kalan ve Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle bulunup sudan çıkarıldıktan sonra kalbi tekrar çalıştırılan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda sulama kanalı kenarında piknik yaparken serinlemek için kanala giren Ali Ekber Göçer, iyi yüzme bilmemesi nedeniyle suda batmaya başladı. Yardım etmek için kanala giren ağabey Kadir Göçer de kardeşini kurtaramayınca Can-Kur ekiplerine haber verildi. Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle sudan çıkartılan ve ilk yardım yapılmasının ardından kalbi tekrar çalıştırılan Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Ali Ekber Göçer’in cenazesi Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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