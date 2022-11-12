Boğulmak üzereyken kurtarıldı! O anlar kamerada... Dizlerinin üzerine çöküp ağladı

Elazığ'da, sokakta nefes borusuna şeker kaçan ve babasının kucağında en yakın hastaneye getirilen 2 yaşındaki çocuk, doktorun hızlı müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Acı dolu baba çocuğu kurtarılınca üstündeki mont ve kazağı çıkarıp dizlerinin üzerine çöküp mutluluktan ağladı. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen baba, 2 yaşındaki oğlunun ısrarına dayanamayıp, çocuğuna şeker aldı. Çocuğun yediği şeker, bir süre sonra soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden babanın telaşlandığını gören çevredekiler, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsünden yardım istedi. Yardımsever vatandaşlar, bebek ile babasını bir otomobile bindirdi. Otomobil sürücüsü, nefes alamayan çocuğu ve babasını olay yerine çok yakın olan bir hastaneye getirdi.

DOKTORUN MÜDAHALESİ ÇOCUĞU KURTARDI

Telaşla hastaneye giren baba, kucağında tuttuğu ve nefes borusuna şeker kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuğu için bağırarak yardım istedi. Hastanenin başhekimi ve aynı zamanda acil doktoru çocuğa hızla müdahale ederek şekeri çıkardı ve tekrar nefes almasını sağladı.

Çocuğunun kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan baba ise üzerindeki montu ile kazağını çıkararak dizlerinin üzerine çöktü ve ağladı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"BU DURUMUN MUTLULUĞU TARİF EDİLEMEZ"

Bebeği kurtaran doktor Yusuf Kenan Aydın, "Çok hızlı davranarak duruma müdahale ettik. Başarılı olduk ve çocuğun hayatını kurtardık. O şekeri çıkarırken de bir anlık sinir ve yaşanan durumdan kaynaklı şekeri yere vurarak kırdım. Bu durumun mutluluğu tarif edilemez gerçekten. O an baba hüngür hüngür ağladı ben de orada gözyaşlarıma hakim olamadım. Lütfen aileler çocuklarına şeker verirken çok dikkat etsinler" dedi. (DHA)

