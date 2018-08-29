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Boğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

SİNOP'ta 6 gün önce boğulma tehlikesi geçiren, kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Kadir Kararer (18) yaşamını yitirdi.

Boğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta 6 gün önce boğulma tehlikesi geçiren, kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Kadir Kararer (18) yaşamını yitirdi. Kardeşi Samet Kararer'in (18) tedavisi ise sürüyor.
Olay, 6 gün önce Sinop'un Akliman sahilinde meydana geldi. Çorum'dan tatil için Sinop'a gelen Samet ve Kadir Karaer kardeşler, serinlemek için denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için çevredekiler yardım çağrısında bulundu. Olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 30 dakika sonra Karaer kardeşleri kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan bir kadın doktor, kardeşlere ilk müdahalede bulunup kalp masajı yaptı. Kadir ve Samet Karaer, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da iki kardeş Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Hastanenin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kardeşlerden Kadir Karaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Kardeşi Samet Karaer'in tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

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Boğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldüBoğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldüBoğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldüBoğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldü

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