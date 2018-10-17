HABER

Boğulup, yakılan kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaklaşık 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra evi ateşe verilen Uzay Çebi'nin (43) katil zanlısı, sevgilisi çıktı.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yaklaşık 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra evi ateşe verilen Uzay Çebi'nin (43) katil zanlısı, sevgilisi çıktı. Polis ekiplerinin teknik takibi ve titiz çalışması sonucu yakalanan dolmuş şoförü Fazlı Tekeli (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 19 Ocak 2015 tarihinde Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılay'da büfe işleten Uzay Çebi'nin evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayın ilk günü, Çebi'nin yangında öldüğü üzerinde duruldu, ancak yapılan otopsi sonrası cinayet ortaya çıktı. Otopsi raporunda, Çebi'nin boğularak öldürüldüğü ve canlı olarak yanmadığı ifade edildi. Polis ekipleri, bu rapor üzerine araştırma yaptı ancak o dönem bir sonuca ulaşamadı. Bir süre önce Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yeniden görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili şüphelileri de incelemeye aldı. CEP TELEFONU SİNYALLERİ YAKALATTI Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucu Çebi'nin, dolmuş şoförü sevgilisi Fazlı Tekeli üzerinde yoğunlaştı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Fazlı Tekeli'nin olay günü gittiği adresleri kontrol eden polis ekipleri, yapılan cep telefonu aramalarını da incelemeye aldı. Olay günü normal güzergahından çıkarak farklı adreslere gittiği tespit edilen ve cep telefonu sinyallerine göre Uzay Çebi ile aynı bölgede olduğu belirlenen Fazlı Tekeli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sevgilisini boğarak öldürdüğü ve daha sonra cinayeti örtbas etmek için eve ataşe verdiği öne sürülen Fazlı Tekeli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Fazlı Tekeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mantar toplarken kaybolan kadın bulunduMantar toplarken kaybolan kadın bulundu
Sinyalizasyon kablosu hırsızları kovalamaca sonucu yakalandıSinyalizasyon kablosu hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.