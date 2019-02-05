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Bohçacı kılığında girdikleri evlerden 20 bin TL vurgun yapan çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale’den geldikleri Kocaeli’de bohçacı kılığında boş olduğunu tespit ettikleri evlerden yaklaşık 18 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalan 5 kişi gözaltına alındı.

Bohçacı kılığında girdikleri evlerden 20 bin TL vurgun yapan çete çökertildi

Kırıkkale’den geldikleri Kocaeli’de bohçacı kılığında boş olduğunu tespit ettikleri evlerden yaklaşık 18 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalan 5 kişi gözaltına alındı. Akraba oldukları tespit edilen çete üyeleri adliyeye sevk edilirken, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.
Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’den bir otomobil ile Kocaeli’ye gelen 5 kişi, 21 Ocak tarihinde İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bohçacı kılığında gittikleri bir evde kimse olmadığını fark edince, evin kapısını toka ve kredi kartı ile açarak içeriye girdi. Gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 15 bin TL değerinde altın, bileklik ve benzeri ziynet eşyası çalarak evden kaçtı. Kayıplara karışan şahıslar 29 Ocak tarihinde Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunun bir eve aynı yöntemle giren şahıslar, içeriden 3 bin 500 TL para ve altın kolye bir adet nazar bocuğu çalarak kayıplara karıştı.

Şüpheliler aynı araç içerisinde yakalandı
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerde şahısların hırsızlık yaptıkları eve gittikleri aracın plakasını tespit edildi. Şahısların kimliklerinin belirlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, şahısların kullandığı aracın dün İstanbul’dan Kocaeli’ye geldiği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan araçta bulunan şahısların yakalanması için derince ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde bulunan F.K. (28), H.A.(26), G.S.(22) isimli kadınlar ile H.A.A. (23) ve Ç.K. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Akraba olan çete üyeleri suç makinesi çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan, F.K.’nın Ç.K. isimli şahısla, H.A.’nın H.A.A ile evli olduğu ve tüm şüphelilerin ise akraba oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinde şahıslardan F.K. isimli kadının 32 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ve arandığı, H.A.’nın 14 adet hırsızlıktan, G.S.’nin 12 adet, H.A.A.’nın 10 adet, Ç.K.’nın ise 5 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Basın mensuplarına saldırmaya çalıştılar
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Sevkleri sırasında emniyet önünde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmaya çalışan basın mensuplarının sorularına da küfürle cevap verdi.

Bohçacı kılığında girdikleri evlerden 20 bin TL vurgun yapan çete çökertildi

Bohçacı kılığında girdikleri evlerden 20 bin TL vurgun yapan çete çökertildi

Bohçacı kılığında girdikleri evlerden 20 bin TL vurgun yapan çete çökertildi

Bohçacı kılığında girdikleri evlerden 20 bin TL vurgun yapan çete çökertildi

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