Bohemian Rhapsody oyuncuları Rami Malek ve Lucy Boynton aşk yaşıyor

Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury ile gerçek hayat arasındaki 5 temel fark

Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury’nin hayatını konu alan ve 2018’in en çok ses getiren filmlerinden Bohemian Rhapsody’nin başrol oyuncuları Rami Malek ile Lucy Boynton ilişki yaşamaya başladı.

Filmde Freddie Mercury’yi canlandıran 37 yaşındaki Malek, Palm Beach Uluslararası Film Festivali’nde, rol arkadaşı Lucy Boynton ile birlikte olduğu iddialarını doğruladı.

"HEM SIRDAŞIM HEM AŞKIM OLDUN"

Festivalde En İyi Çıkış Yapan Oyuncu ödülünü kazanan Malek, ödülünü alırken yaptığı konuşmada “Teşekkürler Lucy Boynton. Benim dostum, sırdaşım, aşkım oldun. Çok teşekkür ederim” dedi.

İLİŞKİ FİLM ÇEKİMLERİNDE BAŞLADI

Malek ve 24 yaşındaki oyuncu Boynton hakkındaki ilişki dedikodusu, 2017 yılında filmin çekimleri esnasında bir Instagram kullanıcısının ikilinin flört ettiğini gösteren bir fotoğraf yakalamasıyla başlamıştı.

