Böhmermann AYM dışındaki tüm hukuki yolları tüketmiş oldu.Alman komedyen Jan Böhmermann, üç yıl kadar önce televizyonda canlı yayında okuduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içeren şiir nedeniyle başvurduğu hukuk yollarını tüketti. Böhmermann iç hukukta Anayasa Mahkemesi dışındaki tüm yolları denemiş oldu.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2018 yılı Mayıs ayında aldığı kararla şiirin belirli bölümlerinin hakaret içermesi nedeniyle yeniden yayınlanmasını yasaklamış, karara temyiz yolunu kapatmıştı. Böhmermann'ın temyiz yolunun kapatılmasına karşı başvurduğu Karlsruhe'deki Federal Yargıtay kararını açıkladı. Mahkeme, Böhmermann'ın başvurusunu geri çevirerek Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını onadı. Karara göre 24 dizeli şiirin ağır hakaret ve cinsel ima içeren 18 dizesi yasaklı kalmaya devam edecek.

"Kişisel onura yönelik saldırı"

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, kararında şiirin önemli bir bölümünün "sadece Erdoğan'ın kişisel onuruna yönelik bir saldırıya hizmet ettiğine" ve hukuk dışı olduğuna hükmetmişti. Daha önce Hamburg Eyalet Mahkemesi de benzer bir karara imza atmış ve Erdoğan'ın avukatlarının şiirin yayınlanmasına ihtiyati tedbir konması amacıyla yaptığı başvuruyu kabul etmişti.