Boji kimdir? Boji nedir, ne demek? İstanbul'un ünlü köpeği Boji'nin anlamı nedir?

Twitter gündeminde bulunan Boji'nin kim olduğu ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Boji İstanbul'da toplu taşımayla seyahat etmesi nedeniyle oldukça popüler. Peki Boji kimdir?

BOJİ KİMDİR?

Kangal ve çoban köpeği kırması olarak bilinen Boji, 2021 yılında toplu taşımayla İstanbul'da ilçe ilçe gezmesi nedeniyle tanınmıştır. Metroya bindiğinde boji alanında uyukladığı için bu isimle anılır olmaya başladı. Gezileri esnasında vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları internette yayıldı.

18 Ağustos 2021 tarihinde İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından Boji'ye takılan mikroçip sayesinde Boji'nin bir gün içinde iki yaka arası da dahil olmak üzere 29 durak gezdiği tespit edildi. Boji'nin rotasının takip edilebilmesi içni bir uygulama da da geliştirildi. Ekim 2021 tarihi itibariyle Boji'nin beslenmesini Metro İstanbul üstlenmiştir. Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda onun için bir kulübe yapılmıştır. Yine belli günlerini Belediye'nin bakımevinde geçirmektedir.

Köpek Boji, uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber olmuş ve ünü Reuters haber ajansı aracılığıyla dünyaya yayılmıştır.

