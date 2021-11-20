HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Boji kimdir? Boji nedir, ne demek? İstanbul'un ünlü köpeği Boji'nin anlamı nedir?

Boji kimdir? Boji nedir, ne demek? İstanbul'un ünlü köpeği Boji'nin anlamı nedir?

20.11.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem olan Boji'nin kim olduğu ve isminin ne anlama geldiği merak ediliyor. Son günlerde sıkça konuşulan Boji, İstanbul'un gezgin köpeği olarak biliniyor. Peki Boji kimdir? İstanbul'un ünlü köpeği Boji'nin anlamı nedir? İşte merak edilenler...

Boji kimdir? Boji nedir, ne demek? İstanbul'un ünlü köpeği Boji'nin anlamı nedir?

Twitter gündeminde bulunan Boji'nin kim olduğu ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Boji İstanbul'da toplu taşımayla seyahat etmesi nedeniyle oldukça popüler. Peki Boji kimdir?

BOJİ KİMDİR?

Kangal ve çoban köpeği kırması olarak bilinen Boji, 2021 yılında toplu taşımayla İstanbul'da ilçe ilçe gezmesi nedeniyle tanınmıştır. Metroya bindiğinde boji alanında uyukladığı için bu isimle anılır olmaya başladı. Gezileri esnasında vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları internette yayıldı.

18 Ağustos 2021 tarihinde İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından Boji'ye takılan mikroçip sayesinde Boji'nin bir gün içinde iki yaka arası da dahil olmak üzere 29 durak gezdiği tespit edildi. Boji'nin rotasının takip edilebilmesi içni bir uygulama da da geliştirildi. Ekim 2021 tarihi itibariyle Boji'nin beslenmesini Metro İstanbul üstlenmiştir. Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda onun için bir kulübe yapılmıştır. Yine belli günlerini Belediye'nin bakımevinde geçirmektedir.

Köpek Boji, uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber olmuş ve ünü Reuters haber ajansı aracılığıyla dünyaya yayılmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadıTelefonunu çaldırdı, başına gelmeyen kalmadı
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
20 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?20 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

"Lütfen benden nefret etmeyin" dedi ve ekledi...

"Lütfen benden nefret etmeyin" dedi ve ekledi...

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 6 maddelik talep

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 6 maddelik talep

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.