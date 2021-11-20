"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke eden görüntüyü Murat Ongun paylaştı

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ün kazanan köpek Boji, sosyal medyada yayılan bir görüntüyle eleştirilerin hedef noktası haline gelmişti. Paylaşılan görüntülerde Boji'nin seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddia edildi.

Sakinliğiyle bilinen ve toplu taşıma kullanan vatandaşların gözdesi Boji'nin böyle bir suçlamaya maruz bırakılması hemen kabul görmedi ve konun aslı araştırılmaya başlandı.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN PAYLAŞTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların üzerine Twitter hesabından güvenlik kameralarındaki kayıtları paylaştı. Ongun'un "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akılalmaz görüntüleri gösterdi, izleyin." notuyla paylaştığı görüntülerde, bir adam cebinden çıkardığı dışkıyı koltuğa sürerken görüldü.

Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin. pic.twitter.com/xLnDH7cjOb — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 20, 2021

Dışkıyı koltuğa yerleştiren adam, izlenmediğine emin olduktan sonra tramvaydan inerek uzaklaşıyor. Öte yandan görüntülerdeki kişinin kim olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

