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  4. "Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke eden görüntüyü Murat Ongun paylaştı

"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke eden görüntüyü Murat Ongun paylaştı

20.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da toplu taşıma kullanmasıyla tanınan 'Boji' isimli köpek, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından araçlardaki koltuklara dışkısını yapmakla suçlanmıştı. Güvenlik kameralarındaki kayıtların incelenmesiyle şoke eden gerçek ortaya çıktı.

"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke eden görüntüyü Murat Ongun paylaştı

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ün kazanan köpek Boji, sosyal medyada yayılan bir görüntüyle eleştirilerin hedef noktası haline gelmişti. Paylaşılan görüntülerde Boji'nin seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddia edildi.

Sakinliğiyle bilinen ve toplu taşıma kullanan vatandaşların gözdesi Boji'nin böyle bir suçlamaya maruz bırakılması hemen kabul görmedi ve konun aslı araştırılmaya başlandı.

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İBB SÖZCÜSÜ ONGUN PAYLAŞTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların üzerine Twitter hesabından güvenlik kameralarındaki kayıtları paylaştı. Ongun'un "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akılalmaz görüntüleri gösterdi, izleyin." notuyla paylaştığı görüntülerde, bir adam cebinden çıkardığı dışkıyı koltuğa sürerken görüldü.

Dışkıyı koltuğa yerleştiren adam, izlenmediğine emin olduktan sonra tramvaydan inerek uzaklaşıyor. Öte yandan görüntülerdeki kişinin kim olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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