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Boko Haram 10 yılda 25 bin kişiyi öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram’ın Nijerya’da son 10 yılda 27 bin kişiyi öldürdüğünü açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Boko Haram terör örgütünün 2009’da Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinde faaliyet göstermesinden bu yana geçen on yılda 27 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram’ın Nijerya’da son 10 yılda 27 bin kişiyi öldürdüğünü açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Boko Haram terör örgütünün 2009’da Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinde faaliyet göstermesinden bu yana geçen on yılda 27 binden fazla insan hayatını kaybetti. Nijerya’daki BM insani yardım koordinatörü Edward Kallon tarafından yapılan açıklamada, 130 binin üzerinde insanın da daha yeni yerlerinden edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Son aylarda artan güvensizlik, 130 binin üzerinde insanı daha yeni yerlerinden edilmeye zorladı. Yerinden edilmiş toplu olarak kamplara ulaşırken, yardım ve koruma için bizi arıyor" ifadeleri kullanıldı.
Nijerya’da sanal bir hilafet sağlamak amacında olan Boko Haram, etkisini Çad, Nijer ve Kuzey Kamerun gibi komşu ülkelere de yaydı. Boko Haram 10 yıl boyunca insani yardım görevlileri, okuldaki kız ve erkek çocuklar, kadınlar ve güvenlik görevlilerini öldürdü ya da kaçırdı.
Nijerya hükümeti, vatandaşların artan endişelerine rağmen, Boko Haram militanlarına karşı savaşı kazandığını sürekli olarak ilan etti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu, grubun gündeminin büyük ölçüde hükümet güçleri tarafından mağlup edildiğini iddia etmişti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu, grubun gündeminin büyük ölçüde hükümet güçleri tarafından mağlup edildiğini iddia etmişti. Ancak Boko Haram’ın geçen hafta sonu Borno’daki üç köye düzenlediği saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

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