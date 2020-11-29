HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boko Haram 48 Tarım İşçisini Boğazlarını Keserek Öldürdü

Boko Haram 48 Tarım İşçisini Boğazlarını Keserek Öldürdü

29.11.2020 13:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boko Haram 48 Tarım İşçisini Boğazlarını Keserek Öldürdü

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü düzenlediği saldırıda en az 43 tarım işçisini öldürdü. Saldırı Maiduguri şehri kırsalında yapıldı

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü düzenlediği saldırıda en az 43 tarım işçisini öldürdü. Bölgede militanlarına karşı koruma görevi üstlenen gruplar AFP’ye saldırıyı Boko Haram örgütünün yaptığını doğruladı.

Ajansa bilgi veren kişilerden biri örgüt üyelerinin tarım işçilerini bağlayarak boğazlarını kestiklerini anlattı.

Boko Haram saldırılarına karşı oluşturulan silahlı grubun lideri Babakura Kolo “43 kişinin cesedini bulduk hep katledilmişti 6 kişi de ağır yaralı durumdaydı. Bunun Boko Haram’ın işi olduğuna şüphe yok. Onlar bu alanda çiftliklere sık sık saldırılar düzenliyorlar” dedi.

Öldürülen tarım işçilerinin bölgeye yaklaşık bin km uzaktaki Sokoto eyaletinden çalışmak için gelen kişiler oldukları belirtiliyor.

AFP’ye konuşan bir başka kişi de saldırı anında bölgede 60 tarım işçisi olduğunu bunlardan 43’ünün öldürüldüğünü söyledi.

Aynı kişi 8 işçinin de kayıp olduğunu bu kişilerin de örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığının düşünüldüğünü anlattı.

Kaçırılan kişilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatılırken öldürülen işçilerin cesetleri de yakındaki Zabarmari köyüne defnedilmek üzere götürüldü.

Boko Haram terör örgütü üyeleri bölgede geçtiğimiz ay da iki ayrı saldırıda 22 tarım işçisini öldürmüşlerdi.

Örgüt bölgedeki tarım işçileri, balıkçılar, çobanlar ve alım yapan kişileri bölgedeki silahlı korumalar ve askerlere Boko Haram hakkında bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle hedef alıyor.

Bölgede 2009 yılından buy ana süren saldırılar nedeniyle, b 36 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi de yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki şiddet olayları komşu ülkeler Nijer, Çad ve Kamerun’a da sıçramış durumda.

Saldırı bölgede tam da yerel seçimlerin yapıldığı bir döneme denk geldi. Bölgede seçimler Boko Haram ve bağlantılı ISWAP örgütlerinin tehditleri nedeniyle daha önce de ertelenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 vakaFransa'da son 24 saatte 12 bin 580 vaka
AÖF CD ne demek? AÖF CD ne demek?

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 vaka

Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

Uzak Doğu'dan endişelendiren haber! 390 binden fazlası öldü

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Yunanistan'dan Girit Adası'nda S-300 testi

ABD'nin tepkisi merakla bekleniyor! Yunanistan S-300'leri aktifleştirdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.