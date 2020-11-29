Boko Haram 48 Tarım İşçisini Boğazlarını Keserek Öldürdü

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü düzenlediği saldırıda en az 43 tarım işçisini öldürdü. Bölgede militanlarına karşı koruma görevi üstlenen gruplar AFP’ye saldırıyı Boko Haram örgütünün yaptığını doğruladı.

Ajansa bilgi veren kişilerden biri örgüt üyelerinin tarım işçilerini bağlayarak boğazlarını kestiklerini anlattı.

Boko Haram saldırılarına karşı oluşturulan silahlı grubun lideri Babakura Kolo “43 kişinin cesedini bulduk hep katledilmişti 6 kişi de ağır yaralı durumdaydı. Bunun Boko Haram’ın işi olduğuna şüphe yok. Onlar bu alanda çiftliklere sık sık saldırılar düzenliyorlar” dedi.

Öldürülen tarım işçilerinin bölgeye yaklaşık bin km uzaktaki Sokoto eyaletinden çalışmak için gelen kişiler oldukları belirtiliyor.

AFP’ye konuşan bir başka kişi de saldırı anında bölgede 60 tarım işçisi olduğunu bunlardan 43’ünün öldürüldüğünü söyledi.

Aynı kişi 8 işçinin de kayıp olduğunu bu kişilerin de örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığının düşünüldüğünü anlattı.

Kaçırılan kişilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatılırken öldürülen işçilerin cesetleri de yakındaki Zabarmari köyüne defnedilmek üzere götürüldü.