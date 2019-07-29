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O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

29.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Nijerya devlet televizyonu, ülkenin kuzey doğusunda bir cenazeye yönelik olarak gerçekleştirilen Boko Haram saldırısında en az 65 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de gerçekleşen saldırda militanlar, motorsiklet ve pikap tipi araçlar kullandı.

Bölgedeki bir devlet yetkilisi olan Muhammed Bulama, saldırının, yakın bir zaman önce 11 Boko Haram militanının, köylüler tarafından öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiğini düşündüğünü açıkladı.

Bulama, 21 kişinin cenazeye yapılan saldırıda öldürüldüğünü, diğer kurbanların ise saldırganlara karşı koymaya çalışırken hayatını kaybettiğini söyledi.

Fransız AFP haber ajansı muhabiri, olay yerinde yanmış evler ve kurbanların cesetlerini kaldıran aile üyelerine tanık olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırıyla ilgili başlatılan operasyona hava kuvvetlerinin de katılması talimatını verdi.

'IŞİD'İN BATI AFRİKA KOLU'

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor. 2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009'da başladı.

Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusundaki şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi kaçırdı. Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor.

Nijerya'nın kuzey doğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan eden örgüt, Çad, Nijer ve Kamerun'da da aktif durumda bulunuyor.

Nijerya ordusu, örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya saldırı cinayet

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