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Boko Haram ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:38 | Son Güncelleme

Çad Gölü'nde bir adada Boko Haram'a yönelik operasyonda 16 terörist öldürüldü

Batı Afrika bölgesel terörle mücadele güçlerinin Çad Gölü'ndeki bir adada terör örgütü Boko Haram’a düzenlediği operasyonda 16 terörist öldürüldü.

Ordusu Sözcüsü Timothy Antigha, gazetecilere yaptığı açıklamada, göldeki Kerenoa adasında örgüte yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Antigha operasyonda örgütün komutanlardan Malloum Moussa ve 15 teröristin öldürüldüğünü ifade ederek, örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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boko haram Çad Gölü Havzası operasyon

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