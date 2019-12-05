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Boko Haram Kamerun'da 17 sivili kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:34 | Son Güncelleme

Boko Haram Kamerun'da 17 sivili kaçırdı

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram, Uzak Kuzey eyaletinde 17 sivili kaçırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram mensupları Mora bölgesindeki Mbreche beldesine dün gece saatlerinde saldırı düzenledi.

Terör örgütü üyeleri, Nijerya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Mbreche'den 21 kişi kaçırdı, ancak 4 kişi Boko Haram'ın elinden kurtulmayı başardı.

Ordu, kaçırılanları kurtarmak için operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün Ocak 2019 raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram Kamerun

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