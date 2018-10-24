Boko Haram Kamerun'da 8 kadın ve 1 bebeği kaçırdı

Kamerun'un Uzak Kuzey eyaletinde terör örgütü Boko Haram mensuplarının 8 kadın ve 1 bebeği kaçırdığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, silahlı teröristler, eyaletteki Mayo Moskota kentine bağlı Vourkaza köyüne saldırdı.

Havaya ateş açan Boko Haram militanları, 8 kadın ve 1 bebeği kaçırdı.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden General Bouba Dobekreo, askerlerin kaçırılanları bulmak için çalışma başlattığını açıkladı.

Boko Haram'ın son günlerde Çad Gölü havzasında düzenlediği saldırılarda 40'a yakın kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, 2,6 milyon kişi yerinden oldu.

