HABER

Boko Haram saldırıları insani yardımları engelliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

UNHCR Çad temsilcisi Mbili Ambaoumba: - "Nijerya, Çad, Kamerun ve Nijer sınırları arasında bulunan Çad Gölü havzasındaki insani yardımlar Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle durduruldu"

Nijerya, Çad, Kamerun ve Nijer sınırları arasında bulunan Çad Gölü havzasındaki insani yardımların Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Çad temsilcisi Mbili Ambaoumba, "Nijerya, Çad, Kamerun ve Nijer sınırları arasında bulunan Çad Gölü havzasındaki insani yardımlar Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle durduruldu." dedi.

Boko Haram'ın son dönemdeki saldırılarının yardım faaliyetlerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ambaoumba, "Çalışmalarını askıya alan altı yardım kuruluşu, bölgede sağlık, eğitim, gıda ve içme suyu gibi insani yardım malzemeleri desteğinde bulunuyordu." diye konuştu.

Çad Gölü çevresi ve adalarında yaklaşık 150 bin kişi hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
'Öğrenci Andı'nı okudular'Öğrenci Andı'nı okudular
Boşanmayan kocasının başına levye ile vurduBoşanmayan kocasının başına levye ile vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Çad Gölü

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da HDP'ye operasyon!

Ankara'da HDP'ye operasyon!

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.