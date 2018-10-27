Boko Haram saldırıları insani yardımları engelliyor

Nijerya, Çad, Kamerun ve Nijer sınırları arasında bulunan Çad Gölü havzasındaki insani yardımların Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Çad temsilcisi Mbili Ambaoumba, "Nijerya, Çad, Kamerun ve Nijer sınırları arasında bulunan Çad Gölü havzasındaki insani yardımlar Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle durduruldu." dedi.

Boko Haram'ın son dönemdeki saldırılarının yardım faaliyetlerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ambaoumba, "Çalışmalarını askıya alan altı yardım kuruluşu, bölgede sağlık, eğitim, gıda ve içme suyu gibi insani yardım malzemeleri desteğinde bulunuyordu." diye konuştu.

Çad Gölü çevresi ve adalarında yaklaşık 150 bin kişi hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

