Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

Boko Haram gibi İslamcı örgütlerin ya da haydut çetelerinin okulları basıp öğrencileri kaçırdığı saldırılara sahne olan Nijerya'da, cuma gecesi bir erkek ortaöğretim okulunun basılarak yüzlerce öğrencinin kaçırılmasıyla ilgili Boko Haram'dan sorumluluğu üstlenme açıklaması geldi.

11 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Katsina eyaletindeki Kankara bölgesinde 800'den fazla erkek öğrencinin okuduğu bir yatılı okulu basan motosikletli ve silahlı 100'den fazla saldırganın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasıyla ilgili sesli mesaj yayımlayan Boko Haram lideri, "Ben Ebubekir Şekau ve Katsina'daki kaçırılmanın arkasında kardeşlerimiz var" diyerek şöyle devam etti:

"Katsina'da olanlar, İslam'ı desteklemek ve İslami olmayan uygulamaları caydırmak için yapıldı, çünkü Batı eğitimi Allah'ın ve onun kutsal peygamberinin izin verdiği eğitim türü değildir."

Saldırının ardından kaçırılan öğrencilerin ebeveynleri okula giderek yetkililerden oğullarının kurtarılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de çocukların derhal serbest bırakılmasını talep etti.