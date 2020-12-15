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Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

15.12.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

Özellikle okul baskınlarıyla insan kaçırma furyasının yaşandığı Nijerya'da, cuma günü bir erkek okulundan yüzlerce öğrencinin kaçırılmasını, 2014'te yüzlerce kız öğrenciyi kaçırmasıyla tüm dünyada gündem olan cihatçı örgüt Boko Haram üstlendi.

Boko Haram gibi İslamcı örgütlerin ya da haydut çetelerinin okulları basıp öğrencileri kaçırdığı saldırılara sahne olan Nijerya'da, cuma gecesi bir erkek ortaöğretim okulunun basılarak yüzlerce öğrencinin kaçırılmasıyla ilgili Boko Haram'dan sorumluluğu üstlenme açıklaması geldi.

11 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Katsina eyaletindeki Kankara bölgesinde 800'den fazla erkek öğrencinin okuduğu bir yatılı okulu basan motosikletli ve silahlı 100'den fazla saldırganın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasıyla ilgili sesli mesaj yayımlayan Boko Haram lideri, "Ben Ebubekir Şekau ve Katsina'daki kaçırılmanın arkasında kardeşlerimiz var" diyerek şöyle devam etti:

"Katsina'da olanlar, İslam'ı desteklemek ve İslami olmayan uygulamaları caydırmak için yapıldı, çünkü Batı eğitimi Allah'ın ve onun kutsal peygamberinin izin verdiği eğitim türü değildir."

Saldırının ardından kaçırılan öğrencilerin ebeveynleri okula giderek yetkililerden oğullarının kurtarılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de çocukların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Saldırının ardından Katsina'daki tüm okullar kapatılırken, ordu öğrencilerin bulunabilmesi için operasyon başlattı. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, diğer okullarda da güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi.

Okul baskınından çitlere tırmanarak ya da daha sonra ormanda silahlı saldırganların elinden kaçarak yüzlerce öğrenci kurtulmayı başardı.

Nijeryalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, son durumda en az 333 öğrenci kayıp.

Eğitimin İslami olmadığı görüşündeki örgüt sıklıkla öğrenci kaçırarak eğitime sekte vurmaya çalışmasıyla tanınıyor. İsmiyle müsemma Boko Haram'daki 'boko' eğitim, 'haram' da günah anlamına geliyor.

Nijerya'nın kuzeyinde İslamcı bir rejim kurmayı hedefleyen Boko Haram, BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in verilerine göre, 2013'ten beri 1000'den fazla çocuğu kaçırdı ve onları terör saldırılarına zorladı ya da seks kölesi olarak istismar etti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram gibi İslamcı örgütler dehşet saçarken, Katsina'nın da bulunduğu kuzeybatıda ise soygun ve fidye için sivillere saldıran haydut çeteleri cirit atıyor. O bakımdan Boko Haram'ın sorumluluğu üstlenme açıklamasının doğrulamasını araştıran uzmanlar, örgütün erkek öğrencilerin kaçırılmasının tamamından mı sorumlu olduğu yoksa bir aşamasına mı müdahil olduğunu sorguluyor.

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