Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya ve Çad Gölü Havzası'nda faaliyet gösteren Boko Haram'ın fidye ve kaçakçılık başta olmak üzere, yasa dışı yollarla temin edilen gelirler ile güçlendiğini açıkladı.

BM tarafından yayınlanan "DAEŞ, El Kaide ve ilgili bireyler ve varlıkları" başlıklı rapora göre, Nijerya ve Çad Gölü Havzası'nda faaliyet gösteren terör örgütlerinin güçlenmesinde illegal yollarla elde edilen gelirlerin önemli bir etkisi olduğu belirtildi.

Terör örgütlerinin fonlandığına işaret edilen raporda, "Terör örgütü Boko Haram yasa dışı yollarla güçleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, illegal para akışı ile örgütlerin finans kaynaklarını gizleyebildiği vurgulandı.

- Büyük fidyeler alınıyor

Nijerya'da 18 Şubat'ta Batı Afrika İslam Devleti (ISWA) tarafından Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesinde 111 kızı kaçırdığı hatırlatılan raporda, bu kızların serbest bırakılması karşılığı olarak büyük fidye aldıkları kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.