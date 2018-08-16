HABER

"Boko Haram yasa dışı yollarla güçleniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

BM raporuna göre, Afrika'da faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram yasa dışı yollarla güçleniyor

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya ve Çad Gölü Havzası'nda faaliyet gösteren Boko Haram'ın fidye ve kaçakçılık başta olmak üzere, yasa dışı yollarla temin edilen gelirler ile güçlendiğini açıkladı.

BM tarafından yayınlanan "DAEŞ, El Kaide ve ilgili bireyler ve varlıkları" başlıklı rapora göre, Nijerya ve Çad Gölü Havzası'nda faaliyet gösteren terör örgütlerinin güçlenmesinde illegal yollarla elde edilen gelirlerin önemli bir etkisi olduğu belirtildi.

Terör örgütlerinin fonlandığına işaret edilen raporda, "Terör örgütü Boko Haram yasa dışı yollarla güçleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, illegal para akışı ile örgütlerin finans kaynaklarını gizleyebildiği vurgulandı.

- Büyük fidyeler alınıyor

Nijerya'da 18 Şubat'ta Batı Afrika İslam Devleti (ISWA) tarafından Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesinde 111 kızı kaçırdığı hatırlatılan raporda, bu kızların serbest bırakılması karşılığı olarak büyük fidye aldıkları kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016 yılında örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 yılından bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden oldu. Örgüt içi mücadeleler sonrası Barnawi, Batı Afrika İslam Devleti (ISWA) olarak ayrı bir grup olarak eylemlerine devam etti. Boko Haram'ın liderlik tartışması örgüt içinde farklı fraksiyonların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 3 ila 4 bin lira ücretle canlı model arıyorERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 3 ila 4 bin lira ücretle canlı model arıyor
Limanda 4 tanesi 20 lira olan palamut, tezgahta tanesi 7,5 liraLimanda 4 tanesi 20 lira olan palamut, tezgahta tanesi 7,5 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM boko haram yasa dışı gelirler

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.