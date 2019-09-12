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Boko Haram yüzünden Nijerya’da 22 bin kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Nijerya’da Boko Haram yüzünden 22 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı.Nijerya’da Boko Haram’ın saldırılarını başlattığı 2009 yılından bu yana 27 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla kişi ise komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Nijerya’da Boko Haram yüzünden 22 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Nijerya’da Boko Haram’ın saldırılarını başlattığı 2009 yılından bu yana 27 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla kişi ise komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram yüzünden çoğu çocuk 22 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp olanların yüzde 60’ını çocuklar oluşturmakla beraber, binlerce ebeveyn çocuklarının nerede olduğunu veya hayatta olup olmadıklarını bilmiyor. Kızıl Haç, bu rakamın herhangi bir ülkede bulunan kayıtlı kayıp kişilerin oranından çok daha fazla olduğunu belirtti.
ICRC’nin açıklamasında, bazı insanların saldırılardan kaçarken ailelerinden koptukları, bazılarının ise kaçırılarak ya da gözaltına alınarak sevdiklerinden ayrı kaldıkları ve akıbetlerinin bilinmediği bildirildi. Nijerya ve diğer Kızıl Haç kuruluşları ve Kızıl Ay kuruluşunun kayıp kişilerin izlerini sürmek için kapı kapı gezerek fotoğraf gösterme, isimleriyle araştırma konusunda çalışmalar yaptıkları belirtildi. Kızıl Haç’ın 2013’ten itibaren konuyla ilgili araştırma yapmaya başlamasından bu yana 367 kayıp kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, kayıp insanları bulmak için büyük zorluklarla çalışıldığı bildirildi.
Kızıl Haç Başkanı Peter Maurer, Nijerya’ya yaptığı 5 günlük ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, "Her ebeveynin en kötü kabusu çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu, binlerce Nijeryalı ebeveyni sürekli bir arayış içinde bırakan trajik gerçekliktir" ifadelerini kullandı.
Maurer, "İnsanlar sevdiklerinin başına ne geldiğini bilme hakkına sahiptir ve ailelerin birbirinden ayrılmasını önlemek için daha fazla şey yapılması gerekmektedir" dedi.
Maurer, Nijerya ziyareti sırasında Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, üst düzey hükümet yetkilileri, sivil toplum liderleri ve iş adamları ile bir araya geldi. Maurer, ayrıca çoğu kayıp kişilerin ailelerinin yaşadığı Maiduguri ve Monguno’da ailelerle bir araya geldi.

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