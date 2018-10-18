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Boko Haram'a karşı edebiyat ve sanatla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:46 | Son Güncelleme

Şiddetli Aşırılıkçılığı Önleme Programı Müdürü Richard Ali: - "Nijerya'da son yıllarda etkin olan Boko Haram terör örgütüne karşı edebiyat yoluyla mücadele ediyoruz" - "Boko Haram örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak ve gençleri bu grubun propagandasından uzak tutmak için roman, şiir, sinema ve tiyatro gibi edebi ve sanatsal çalışmaları kullanmayı tercih ettik" - Emekli Tuğgeneral Saleh Bala: - "Bölgedeki insanlar edebiyat ve sanat yoluyla Boko Haram örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu öğreniyor. Eğer çocuklarımıza bu yolla örgütü anlatırsak büyüdüklerinde örgütten uzak durabilirler"

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütüne karşı edebiyat ve sanat yoluyla mücadele ediliyor.

Şiddetli Aşırılıkçılığı Önleme Kurumunca (PCVE) 3 ay önce başlayan "Sıradan Kurtarıcı: Nijerya'nın Kuzeydoğusundan Yeni Hikayeler" projesinin tanıtım toplantısı başkent Abuja'da yapıldı.

PCVE Müdürü Richard Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede son yıllarda etkin olan Boko Haram terör örgütüne karşı edebiyat yoluyla mücadele etiklerini belirtti.

Örgütün propaganda ve şiddetine maruz kalan insanların düşüncelerini değiştirmek gerektiğinin altını çizen Ali, "Boko Haram örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak ve gençleri bu grubun propagandasından uzak tutmak için roman, şiir, sinema ve tiyatro gibi edebi ve sanatsal çalışmaları kullanmayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Ali, Boko Haram örgütüne karşı kısa filmler hazırladıklarını, şiir ve roman gibi eserler yayınladıklarını ifade ederek televizyon olmayan bölgelere giderek tiyatro sahnelediklerini, roman ve şiir dinletisi yaptıklarını söyledi.

- Boko Haram örgütü mağdurları hikayelerini yazdı

Proje kapsamına Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütü saldırılarına maruz kalan 15 genç yazar kendi hikayelerini kitap haline getirerek bunlardan bazılarını da kısa film olarak çekti.

Programa katılan Emekli Tuğgeneral Saleh Bala ise bugüne kadar örgüte karşı askeri zaferler kazanıldığına ancak bölgede barışın kazanılamadığına dikkat çekti.

Örgüt propagandasına karşı edebiyat ve sanat yoluyla mücadele etmenin önemine değinen Bala, "Bölgedeki insanlar edebiyat ve sanat yoluyla Boko Haram örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu öğreniyor. Eğer çocuklarımıza bu yolla örgütü anlatırsak büyüdüklerinde örgütten uzak durabilirler." diye konuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016 yılında örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 yılından bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram edebiyat nijerya sanat

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