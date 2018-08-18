Boko Haram'dan kurtarılan çocuklar eğitime başlıyor

MAİDUGURİ (AA) - Nijerya'da Boko Haram terör örgütünden kurtarılan 22 çocuk eğitim için Borno Eyalet yönetimine teslim edildi.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Tümgeneral Abba M. Dikko, örgütten kurtarılan 22 çocuğun eğitim hayatlarına başlamaları için Borno Eyalet yönetimine teslim edildiğini açıkladı.

Teslim edilen çocukların eğitim sürecinin Birleşmiş Milletler aracılığıyla takip edileceğini belirten Dikko, "Görüşmeler sonucunda 4'ü kız 22 çocuk sorgularının ardından hayata kazandırılmaları için okula başlayacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya ordusu daha önce de örgütten 183 çocuğu kurtarmış ve çocukları, eğitime başlamaları için 9 Temmuz'da Borno Eyalet yönetimine teslim etmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016 yılında örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 yılından bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

