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Boko Haram'ın 110 öğrenciyi kaçırdığı okul yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

Boko Haram'ın 110 öğrenciyi kaçırdığı okul yeniden açıldı

Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 110 kız öğrenciyi kaçırdığı okulda yeniden eğitime başlandı.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Boko Haram terör örgütünün 110 öğrenciyi kaçırdığı okul, 9 ay sonra yeniden faaliyete geçti.

Ülkenin kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi kentinde bulunan bir okula Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırıda 110 kız öğrenci kaçırılmıştı. Öğrencilerin akıbeti bilinmiyor.

Örgüt 2014'te de Borno eyaletindeki Chibok bölgesinde bulunan bir okulda 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boko Haram örgütü nijerya

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