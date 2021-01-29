"Boko Haram'ın 2014'te Kaçırdığı Çocuklar Kurtarıldı"

Yedi yıl önce Nijerya’da bir devlet okulundan kaçırılan bir grup kız çocuğunun, Nijerya güvenlik güçlerinin Boko Haram’ın konuşlandığı bölgeye düzenlediği operasyonda kurtarıldığı tahmin ediliyor.

Operasyonun düzenlendiği Borno’daki Sambisa Ormanı’nda İslamcı silahlı örgüt Boko Haram’ın çok sayıda kişiyi tutsak aldığı belirtiliyor.

Yedi yıl önce kaçırılan kız çocuklarından biri olan Halima Ali Maiyanga, iddialara göre bugün babasını arayarak ordunun gözetiminde olduğunu, örgütün elinden kaçtığını söyledi.

Çocukların kaçırıldığı Chibok bölgesinin eski yerel yöneticilerinden Hosea Adama Amerika’nın Sesi’ne (VOA) açıklamalarda bulunarak iddiaları doğruladı. Adama, “İnsanlar mutlu, bu haber doğru! Sadece bir kız çocuğu bile kurtulmuş olsa, tüm köy bunu kutlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

Nijerya ordusu yetkililerinden henüz sorulara yanıt gelmedi.

Adama, ordunun kurtarılanlar arasında hangilerinin şu an ergenlik çağında ya da 20’li yaşlarında olan, Chibok’taki okuldan kaçırılan çocuklar olduğunu belirleme çabasında olduğunu söyledi.