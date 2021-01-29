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"Boko Haram'ın 2014'te Kaçırdığı Çocuklar Kurtarıldı"

29.01.2021 23:54 | Son Güncelleme:
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Yedi yıl önce Nijerya’da bir devlet okulundan kaçırılan bir grup kız çocuğunun, Nijerya güvenlik güçlerinin Boko Haram’ın konuşlandığı bölgeye düzenlediği operasyonda kurtarıldığı yönünde haberler geliyor

Yedi yıl önce Nijerya’da bir devlet okulundan kaçırılan bir grup kız çocuğunun, Nijerya güvenlik güçlerinin Boko Haram’ın konuşlandığı bölgeye düzenlediği operasyonda kurtarıldığı tahmin ediliyor.

Operasyonun düzenlendiği Borno’daki Sambisa Ormanı’nda İslamcı silahlı örgüt Boko Haram’ın çok sayıda kişiyi tutsak aldığı belirtiliyor.

Yedi yıl önce kaçırılan kız çocuklarından biri olan Halima Ali Maiyanga, iddialara göre bugün babasını arayarak ordunun gözetiminde olduğunu, örgütün elinden kaçtığını söyledi.

Çocukların kaçırıldığı Chibok bölgesinin eski yerel yöneticilerinden Hosea Adama Amerika’nın Sesi’ne (VOA) açıklamalarda bulunarak iddiaları doğruladı. Adama, “İnsanlar mutlu, bu haber doğru! Sadece bir kız çocuğu bile kurtulmuş olsa, tüm köy bunu kutlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

Nijerya ordusu yetkililerinden henüz sorulara yanıt gelmedi.

Adama, ordunun kurtarılanlar arasında hangilerinin şu an ergenlik çağında ya da 20’li yaşlarında olan, Chibok’taki okuldan kaçırılan çocuklar olduğunu belirleme çabasında olduğunu söyledi.

“Şu ana kadar kimlerin ve kaç kişinin kurtarıldığını bilmiyoruz” diyen Adama, “Onlara ulaşan askerlerin bile tam bilgisi yok henüz. Hala kurtarılanların kimliklerini belirlemeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

İslamcı terör örgütü Boko Haram milisleri 2014 yılında Chibok’ta bir ilkokula baskın düzenleyerek 276 kız çocuğunu kaçırmıştı.

Kaçırılanlar arasında onlarcası bir süre sonra Boko Haram’ın elinden kaçarak kurtulmuş, yaklaşık 100 tanesi ise 2016 ve 2017 yıllarında örgütle yürütülen müzakereler sonucunda serbest bırakılmıştı.

Adama, ‘Chibok kızları’ olarak anılan kaçırılan çocuklar arasında 5 yeğeninin olduğunu ve şu ana kadar hiçbirinden haber alınamadığını söyleyerek, hala umutla haber beklediklerini belirtiyor.

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