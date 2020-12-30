Boko Haram'ın Döşediği Mayınlar 11 Güvenlik Görevlisini Öldürdü

Nijerya’da Boko Haram terör örgütü tarafından yerleştirilen mayınlar nedeniyle, 4’ü asker, 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İslamcı militanlarla mücadele amacıyla görevlendirilen 7 görevlinin, araçlarının mayına çarpması sonucu hayatını kaybettikleri açıklandı.

Olay anında 9 güvenlik görevlisinin de ciddi şekilde yaralandıkları belirtiliyor.

Güvenlik görevlilerinin Boko Haram üyelerini takipleri sırasında araçlarının mayına çarptığı belirtiliyor.

Ülkenin bir başka bölgesinde de 4 asker, yine Boko Haram militanları tarafından yerleştirilen bir mayına araçlarının çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Bu ay başından buy ana Nijerya’da terör saldırılarında ciddi bir artış görülüyor.

Geçen hafta da teröristler 40 orman işçisini kaçırmıi ve bu kişilerden üçünün cesedi Kamerun sınırı yakınlarında bulunmuştu.

Noel akşamı da Boko Haram bir kiliseyi ateşe verdi ve rahibi de kaçırdı. Aynı gece yapılan saldırılarda da 11 kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram ve IŞİD’in Afrika’daki kolunun saldırıları nedeniyle 2009 yılından buy ana ülkede 36 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

