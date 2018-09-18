Boko Haram'ın kaçırdığı Kızılhaç personeli öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan Kızılhaç personelinin öldürüldüğü bildirildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Abuja Başkanı Eloi Fillion, yaptığı açıklamada, örgütün mart ayında Rann bölgesinde düzenlediği baskında Kızılhaç personeli Saifura Hussaini Ahmed Khorsa'yi kaçırdığını hatırlattı.
Khorsa'nın örgüt tarafından öldürdüğünü bildiren Fillion, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi, terör örgütünün kaçırdığı meslektaşı Saifura Hussaini Ahmed Khorsa'nın trajik bir şekilde öldürülmesini kınıyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan, örgütün Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağlı hemşireler Alice Loksha ve Hauwa Mohammed Liman'ı da kaçırdığı kaydedildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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