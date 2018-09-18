HABER

Boko Haram'ın kaçırdığı Kızılhaç personeli öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 02:00 | Son Güncelleme

Boko Haram'ın kaçırdığı Kızılhaç personeli öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan Kızılhaç personelinin öldürüldüğü bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Abuja Başkanı Eloi Fillion, yaptığı açıklamada, örgütün mart ayında Rann bölgesinde düzenlediği baskında Kızılhaç personeli Saifura Hussaini Ahmed Khorsa'yi kaçırdığını hatırlattı.

Khorsa'nın örgüt tarafından öldürdüğünü bildiren Fillion, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi, terör örgütünün kaçırdığı meslektaşı Saifura Hussaini Ahmed Khorsa'nın trajik bir şekilde öldürülmesini kınıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, örgütün Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağlı hemşireler Alice Loksha ve Hauwa Mohammed Liman'ı da kaçırdığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

PARTNERBu aracı gişede gören şaşkına döndü!Bu aracı gişede gören şaşkına döndü!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması
Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Kızılhaç nijerya

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.