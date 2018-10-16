Boko Haram'ın kaçırdığı Kızılhaç personelinden biri daha öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan Kızılhaç personelinden biri daha öldürüldü.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada, örgütün martta Rann bölgesinde düzenlediği baskında 3 Kızılhaç personelini kaçırdığını belirtti.

Geçen ay örgütün kaçırdığı personellerinden Saifura Hussaini Ahmed Khorsa'nın öldürüldüğünü hatırlatan Mohammed, "Genç kızı kurtarmak için Federal hükümetin yaptığı eylemlere rağmen örgütün Hauwa Liman'ı öldürdüğünü üzüntüyle öğrendik." dedi.

Mohammed, tıpkı ilk Kızılhaç personelinin ölümü gibi, Liman'ın ölümünde de derinden açı çektiklerinin altını çizerek, "Öte yandan, örgütün rehin tuttuğu diğer kişilerin serbest bırakılması için müzakereleri açık tutucağız." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

