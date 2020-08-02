Boko Haram'ın saldırılarında 25 kişi öldü

Birleşmiş Milletler, bölgede şiddetin son dönemde daha da arttığını duyurdu.Radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın Kamerun'un kuzeyindeki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. El bombalarıyla düzenlenen saldırının Kamerun'nun kuzeyinde Nijerya sınırına yakın bölgedeki Mozogo'da bulunan bir kampta meydana geldiği açıklandı.

Çad'ta da yine Boko Haram milislerinin düzenlediği bir saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olayda yedi köylünün de kaçırıldığı bildirildi. Bölgede görevli bir ordu mensubu, öldürülenlerden ikisinin kadın olduğunu ve radikal İslamcı milislerin köyü terketmeden önce yağlamadığını, yakıp yaktığını belirtti.

Çad'ın, Çad Golü çevresinde çok sayıda Boko Haram milisi bulunuyor. Milislerin saldırılara burada hazırlandıkları ve saldırılardan sonra yine buraya döndükleri bildiriliyor. Bu bölgeden Nijerya, Kamerun, Çad ve Nijer'e saldıran milisler on yıldan fazladır bölgede acımasız ve kanlı bir savaş sürdürüyor. Boko Haram'ın saldırılarında şimdiye kadar en az 36 bin kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon kişinin de yerinden olduğu açıklandı.