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  4. Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde park yeri nedeniyle başladığı iddia edilen kavgada boks antrenörü, bir kişiyi hastanelik etti.

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde İmam Hatip Lisesi karşısında meydana geldi. Emre E. ile Caner S. arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada boks antrenörü olduğu öğrenilen Caner S., Emre E.’yi hastanelik etti.

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre E.’nin çenesinde kırık olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe boks antrenörü kavga

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