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Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'in kardeş acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in akciğer kanseri tedavisi gören kardeşi Turgut Gözgeç (62) yaşamını yitirdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in akciğer kanseri tedavisi gören kardeşi Turgut Gözgeç (62) yaşamını yitirdi.

Bir süreden beri akciğer kanseri tedavisi gören Turgut Gözgeç, dün yaşamını yitirdi. Ankara'dan uçakla Erzurum'a getirilen Turgut Gözgeç için öğlede cenaze namazı kılındı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Milletvetili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve spor camiası katıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Turgut Gözgeç'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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