HABER

Boks milli takım antrenörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

Boks milli takım antrenörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu'da, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'nın antrenörleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren antrenörler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan milli takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan ise yaşam kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyleyen Kalkan, kendince daha güzel olanlara oy vermeye çalıştığını anlattı.

Kamptaki Erkek Milli Boks Takımı sporcularına partnerlik yapan Genç Milli Takım Başantrenörü İsmet Sarı da haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarını seçti.

Seçtiği her fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini kaydeden Sarı, "Zor olanı başaranları seçmeye çalıştım. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

PARTNER"İnanılmaz bir deneyim""İnanılmaz bir deneyim"
EFT dolandırıcıları, polis operasyonuyla yakalandıEFT dolandırıcıları, polis operasyonuyla yakalandı
Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kameradaPendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antrenör Erkek Milli Boks Takımı KASTAMONU Yılın Fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.