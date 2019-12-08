Boks milli takım antrenörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu'da, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'nın antrenörleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren antrenörler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan milli takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan ise yaşam kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyleyen Kalkan, kendince daha güzel olanlara oy vermeye çalıştığını anlattı.