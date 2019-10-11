Boksörün darbedilerek öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, Seyhan'ın olay günü Birhan D. ve Savaş A'yı köydeki evine davet ettiği belirtildi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

- Olay

Çiğdemli köyünde, 29 Nisan'da, yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden maden işçisi, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın (39) öldüğünü tespit etmişti.

Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlanmasının ardından olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

