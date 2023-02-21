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  4. Bol bol seyahat edip bagaj parası ödemek istemeyenlere: Kabin boy valizlere daha çok eşya nasıl sığdırılır?

Bol bol seyahat edip bagaj parası ödemek istemeyenlere: Kabin boy valizlere daha çok eşya nasıl sığdırılır?

20.02.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zaman planlarınız arasında tatile çıkmak varsa ve uçakla seyahat edecekseniz, kabin boy valiz kullanarak ekstra bagaj parası ödemeden tüm eşyalarınızı yanınızda götürebilirsiniz. Nasıl mı? Okumaya devam edin!

Bol bol seyahat edip bagaj parası ödemek istemeyenlere: Kabin boy valizlere daha çok eşya nasıl sığdırılır?

Minimum alandan maksimum performans elde etmenizi sağlayan valiz yerleştirme tekniklerini öğrenerek çıkacağınız tatillerde tüm eşyalarınızı yanınızda götürebilirsiniz. Üstelik dışarıdan bakıldığında son derece küçük boyutlara sahip olan kabin boy valizleri kullanarak ve ekstra bagaj ücreti ödemenize de gerek kalmadan! Gelin, hayatınızı kolaylaştıracak valiz yerleştirme tekniklerini birlikte keşfedelim.

Öncelikle yanınıza hangi eşyalarınızı alacağınıza karar vererek işe başlayın

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Her ne kadar minimum alandan maksimum performans elde etmenizi sağlayan püf noktalara yer verecek olsak da gerçekçi davranmak lazım. Bu nedenle seyahate çıkmadan önce ne amaçla yola çıkacağınızı ve yanınıza hangi eşyaları alacağınızı titizlikle planlamanız gerekiyor. Doğru planlamayı yaparak gideceğiniz yerde kullanmayacağınız hiçbir şeye valizinizde yer vermemiş olacaksınız. Örneğin kış tatiline çıkacağınızı varsayalım. Kaç gün tatil yapacağınızı hesaplayarak her gün için belirli kombinler oluşturun. Birer adet bot, mont, atkı ve eldiven seçimi yaparak valizinize koyun. Bu püf noktası ile hem daha düzenli hem daha kullanışlı bir valiz hazırlayabilirsiniz.

Eşyalarınızı yerleştirirken düzenleyicilerden yardım alın

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Organizerlar her alanda hayat kurtarıcı olduğu gibi valiz yerleştirirken de büyük bir yer açarak hayatınızı kolaylaştırır. Küçük düzenleyicilerden yardım alarak valizinizin içinde bulunan iç çamaşırı, kıyafet, çorap, ayakkabı ve makyaj ürünlerini daha düzenli bir biçimde muhafaza edebilirsiniz. Böylece hem dar alandan maksimum performans elde edebilir hem ihtiyaç duyduğunuz eşyaya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İyi bir valiz düzenleyiciye ihtiyacınız varsa Bavul Organizer Valiz Düzenleyici'yi tercih edebilirsiniz. Düzenleyicilere ek olarak valizde bulunan bölmeleri de doğru olarak kullanmak gerekiyor. Böylece âdeta bir yapbozun parçaları gibi her eşyayı doğru bölmeye yerleştirmiş olacaksınız.

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Doğru katlama tekniklerini kullanmayı unutmayın

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Dar alandan daha geniş bir performans elde etmek için valizinizi yerleştirirken doğru katlama tekniklerini kullanmayı unutmayın. Eşyalarınızı daha küçük boyutlara getiren katlama teknikleri sayesinde küçücük valize bile daha çok kıyafet sığdırabilirsiniz. Katlama tekniklerine gelecek olursak kot pantolon, kazak veya tişörtleri rulo yaparak ya da iç içe koyup dikdörtgen bir biçimde katlayarak daha az yer kaplamalarını sağlayabilirsiniz. Bot ve ayakkabılarınızın içerisine çoraplarınızı yerleştirerek de küçük alanları daha faydalı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu yöntemle yanınızda daha çok eşya götürebileceğinize emin olabilirsiniz.

Gideceğiniz yerin hava durumunu kontrol etmeyi sakın unutmayın!

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Gideceğiniz yerin hava durumunu kontrol etmeden tatile çıkmak aslında çok da doğru bir hareket değil. Çünkü hava durumunun değişkenlik gösterebileceğini hesap ederseniz yanınıza almamız gereken eşyalar farklılık gösterebilir. Seyahate çıkarken gideceğiniz yerin hava durumu bilgilerini öğrenerek yanınızda götüreceğiniz eşyaları minimum seviyeye indirebilirsiniz. Örneğin, gideceğiniz yerde hava bir gün yağışlı bir gün güneşli görünüyorsa yanınıza hem yağmurluk hem tişört almanız gerekebilir. Tabii bir de yağışlı günlerde eşyalarınızı ıslanmaktan koruyacak bir model seçmeye de dikkat etmeniz gerekiyor. Pierre Cardin Kabin Boy Bavul, su geçirmez dış yüzeyiyle eşyalarınızı ıslanmaktan korur.

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Önemli ve yanınızda bulunması gereken eşyalarınızı valize değil, el çantanıza koyun

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Hem valiz kapasitesini daha verimli kullanmak hem el altında bulunmasını istediğimiz eşyalara anlık olarak ulaşabilmek için onları valiz yerine el çantasına koymanızı tavsiye ediyoruz. Nüfus cüzdanı, pasaport, telefon, makyaj çantası, araba anahtarı veya laptop gibi diğerlerine göre daha önemli olan eşyalarınızı TahTicMer Escape Seyahat El Çantası'nda taşıyarak valizinizde diğer eşyalarınız için geniş bir yer açabilirsiniz. Böylece tatile çıkarken eşyalarınızı azaltmak yerine daha çok eşyayı yanınızda götürebilirsiniz.

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Fazlaca yer kaplayacak kalın kıyafetleri valize koymak yerine üzerinize giyin

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Özellikle kış aylarında seyahat edecek olanlar, sizi böyle alalım! Çünkü vereceğimiz püf noktası sayesinde valizinizde geniş bir alan açılacağını düşünüyoruz. Kış mevsiminde kullanılan kaban, mont, bot ve kazaklar valizde büyük bir yer kaplayarak kullanım alanını daraltır. Bu gibi fazlaca yer kaplayan eşyaları üzerinize giyin ve ince tişörtleri valizine koyun. Böylece yanınıza alabileceğiniz eşya sayısını neredeyse iki katına çıkarabilirsiniz. Tatile çıkmadan önce valizinizi bu tüyoları dikkate alarak hazırlarsanız ihtiyaç duyduğunuz tüm eşyalarınızı yanınızda götürebileceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. Ancak bu noktada unutulmaması gereken bir detay daha var, valiz seçimi. Kullanışlı tasarımı ve bol gözlü yapısıyla Victorinox Werks Traveler Kabin Boy Tekerlekli Valiz, tüm seyahatlerinizde yardımınıza koşacak harika bir ürün. Üstelik geniş tekerlekleri sayesinde modeli kullanmak da oldukça kolay!

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"Tüm bu tüyolar için önce kaliteli bir valize ihtiyacım var" diyorsanız sizin için seçtiğimiz modellere mutlaka göz atmalısınız!

1. En iyi seyahat yoldaşınız olacak: National Geographic Ng-Tr 01 Unisex Haki Çekçekli Kabin Boy Sert Valiz

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En başarılı valiz markalarından biri olan National Geographic, sunmuş olduğu birbirinden fonksiyonlu ve güçlü bavul modelleriyle kullanıcıların seyahatlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. National Geographic Ng-Tr 01 Unisex Haki Çekçekli Kabin Boy Sert Valiz'in en büyük özelliği sahip olduğu dayanıklı ve sağlam yapısı. Her türlü darbe ve çarpmaya karşı direnç gösteren dış yüzeyi, güçlü olduğu kadar hafif yapısıyla öne çıkan valiz, 360 derece dönebilen kaliteli tekerlekleri sayesinde ekstra güç sarf etmeden sürülebiliyor.

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2. Hem şık hem işlevsel: Biggdesign Ocean Lacivert Üçlü Valiz Seti

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en uygun ve iyi valiz setleri

Darbelere karşı yüksek dirençli %100 saf ABS ham madde ile üretilen Biggdesign Ocean Lacivert Üçlü Valiz Seti'ni güvenle uzun süre kullanabilirsiniz. Sessiz ve birbirinden bağımsız 360 derece dönme kapasitesi bulunan tekerlek tasarımıyla valizlerinizi zahmetsizce çekebilirsiniz. Alüminyum ve silikon kaplı, elinizi acıtmayan tutma sapı sayesinde tutuş konforu yaşayabilirsiniz. Model, gömme şifreli kilit sistemine sahip olduğu için özel eşyalarınızı güvende tutar. Hem şık hem işlevsel olan üçlü valiz setini ister seyahatlerinizde ister iş gezilerinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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3. Ekonomik ve kullanıcı dostu bir model: Windmill Havlu Kumaş 5 Tekerlekli Valiz

Seyahatleriniz için sağlam, dayanıklı en iyi valiz ve bavul markaları

Kumaş valiz modelleri arasında öne çıkan Windmill Havlu Kumaş 5 Tekerlekli Valiz, birinci kaliteden üretilen havlu kumaş malzemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Valizin ön yüzeyinde yer alan iki farklı bölme pasaport, kimlik ve cüzdan gibi elinizin altında olması gereken eşyaları hemen ulaşabileceğiniz bir yerde taşımanızı sağlıyor. Bu sayede havaalanı gibi ortamlarda pasaport ve kimlik belgelerine kolaylıkla erişilebiliyor. Valizde yer alan 5 tekerlekli sistem, rahat ve konforlu bir sürüş sunuyor. 3 haneli şifreli kilit sistemi ise valizi daima güvende tutuyor.

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