Bol bol tüketin! Koronavirüs lahana turşusuyla savaşamıyor

Lahana turşusu bağışıklık sistemimizin koronavirüsle savaşmasına yardımcı olabilir. Covid-19 tehdidiyle soğuk ve grip sezonuna girerken, enfeksiyondan korunmak için güvenebileceğimiz dört önemli noktayı bir araya getirdik.

LAHANA TURŞUSU

Bir çalışma, fermente sebzeler yemeyi Covid-19'dan daha düşük ölme riski ile ilişkilendirdi.

Öyleyse solunum yolu enfeksiyonları tehdidini azaltmaya nasıl yardımcı olabilir? Klinik gastrointestinal bilim insanı Dr. Anthony Hobson şöyle açıklıyor: 'Bağırsak en büyük bağışıklık organıdır ve bizi her türlü bakteri ve virüsten koruma savaşında ön cephedir. İyi böcekleri çok çeşitli yiyeceklerle beslememiz gerekiyor. Fermente olanlar, bağırsak sağlığını ve vücudun bağışıklık tepkisini geliştiren probiyotik bakteriler açısından zengindir.'

EL YIKAMAK

Imperial College London'da Solunum Tıbbı Profesörü Pallav Shah, 'Covid-19'dan iyi bir şey çıktıysa, ellerinizi yıkamanın enfeksiyon riskini azaltmanın ne kadar basit ve etkili bir yolu olduğudur diyebiliriz' diyor. University College London'da Mayıs ayında yayınlanan bir araştırma, elleri günde altı ila 10 kez yıkamanın koronavirüse yakalanma riskini üçte bir azalttığını ve genellikle daha düşük soğuk algınlığı ve grip bulaşma riskiyle ilişkilendirildiğini gösteriyor. Yıkayamıyorsanız, el dezenfektanı kullanın.