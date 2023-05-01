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Bol malzemeli meyhane pilavı tarifi! Meyhane pilavı nasıl yapılır?

01.05.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyhane pilavı yemek davetlerinde farklı pilav tarifi arayanların en sık tercih ettiği tarif oluyor. Bulgur pilavını bol salça ve biberle hazırlayarak elde edeceğiniz enfes meyhane pilavı tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor. Meyhane pilavı nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Bol malzemeli meyhane pilavı tarifi! Meyhane pilavı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 290kal

Meyhane pilavı hem tavuk hem de et tariflerinin yanında eşsiz bir lezzet sunuyor. Herkesin seveceği meyhane pilavı oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Bol salçalı meyhane pilavı hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 3 adet orta boy yeşil biber
  • 2 adet orta boy dolmalık kırmızı biber
  • 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1/2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1,5 su bardağı pilavlık bulgur
  • 10 adet cherry domates
  • 3 su bardağı sıcak su

TARİF

  • İkişer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun.
  • Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Ardından 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika kadar kavurun.
  • 2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Ortadan ikiye böldüğünüz 10 adet kiraz domatesi ekleyin.
  • 3 su bardağı sıcak suyu da katıp, ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
  • Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye kadar kapağını kapalı tutun ve ardından demlenmeye bırakın.
  • Meyhane pilavınız hazır.

AFİYET OLSUN!

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